Polizei sucht Zeugen für Unfall in Duttenstedt

. Eine 47-jährige Fahrerin aus Peine ist am Mittwoch in Duttenstedt gegen 7.30 Uhr in der Eilhardt- von Oberg- Straße rückwärts gefahren. Sie wollte einem Lieferwagen die Durchfahrt auf einen Hof ermöglichen. Dabei stieß sie gegen einen geparkten PKW vor der dortigen Bäckerei und setzte ihre Fahrt Fahrt in Richtung Essinghausen fort. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sie nach ihrer Ankunft in Essinghausen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Die Polizei konnte den Unfallzeugen nicht antreffen. Auch das im Frontbereich beschädigte Fahrzeug war nicht auffindbar. Die Polizei sucht dringend den Zeugen des Unfalls, sowie den Halter des beschädigten Fahrzeugs. Hinweise an

(0 51 71) 99 90

