Täter brechen in Kindergarten in Schmedenstedt ein

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, in der Zeit zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens, in einen Kindergarten in der Straße Schmiedetidde in Schmedenstedt eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, gelangten sie in die Räume und entwendeten einen Computer mit Zubehör. Die...