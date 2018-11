Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Peine ein

Unbekannte sind am Mittwoch, in der Zeit zwischen 19.10 und 22.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Telgtkamp“ in Peine eingebrochen. Die Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, waren dabei aber erfolglos. Sie gelangten schließlich über eine Kellertür in das Wohnhaus und entwendeten...