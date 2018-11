Die Schadenshöhe beträgt rund 850 Euro, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Vechelde. Die Unbekannten entwendeten dort Modellbauzubehör. Sie gelangten über die Kellerräume in die Häuser.

Täter brechen in mehrere Häuser in Vechelde ein

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr, gewaltsam in mehrere Kellerräume von Mehrfamilienhäusern in der Gothastraße und dem Cachanring in Vechelde eingebrochen. Dort entwendeten sie einen Staubsauger und Modellbauzubehör. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 850 Euro.