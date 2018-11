Polizei setzt Zeichen – große Verkehrskontrolle bei Peine

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstag Verkehrskontrollen an der Bundesstraße zwischen Rosenthal und Peine vorgenommen.

Peine Fast 20 Beamte suchen am Donnerstag mehrere Stunden nach Diebesgut in Fahrzeugen; dabei nehmen sie aber auch zahlreiche andere Verstöße auf.

. Ein Zeichen setzen will die Polizei: Mit fast 20 Beamten und mehreren Fahrzeugen ist sie am Donnerstag angerückt, um vom frühen Nachmittag bis in die Abendstunden Verkehrskontrollen an der Bundesstraße zwischen Rosenthal und Peine vorzunehmen. Das Ziel der Polizei: in den Fahrzeugen Diebesgut aus Einbrüchen – insbesondere aus Wohnhauseinbrüchen – sicherstellen.

Feierabendverkehr, auf der Bundesstraße schieben sich bereits Auto an Auto in Richtung Peine. Auf der Fahrbahn winkt ein Beamter einzelne Fahrzeuge raus auf den Rastplatz am Abzweig in Richtung Handorf, auf dem die Polizei ihren Kontrollpunkt eingerichtet hat. „Der Kollege auf der Bundesstraße hat heute die anspruchsvollste Aufgabe heute“, weiß Jürgen Heuer, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Peine – denn dieser Beamte „muss eine Nase dafür haben, welche Fahrzeuge zur Kontrolle rauszuwinken sind“.

Nach welchen Kriterien dies geschieht, dazu bleibt die Polizei im vagen – sicherlich auch aus taktischen Gründen. Rene Laaf, der den Einsatz vor Ort in Peine leitet, nennt allerdings ein paar Stichworte: Auswärtige Autokennzeichen, auffällige Fahrzeuge und auffällige Fahrweise – das könnten Hinweise sein. Und warum nimmt die Polizei die Kontrollen ausgerechnet dort an der Bundesstraße vor? „Wir benötigen einen Ort, an dem wir die Autofahrer gefahrlos rauswinken können und an dem sie gefahrlos auch wieder auf die Straße kommen“, antwortet Heuer. Zudem sollte es eine Haupteinfallsstraße in eine Stadt (Peine) sein, weil dort am meisten Verkehr ist.

Die Peiner Aktion – sie ist Bestandteil einer ganzen Reihe von Kontrollen im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig am Donnerstag. Gerade was Wohnhauseinbrüche anbelange, sei die „Bevölkerung hochgradig sensibilisiert“, ist Heuer überzeugt – insofern sei es gut, wenn die Polizei mit solchen Kontrollen Präsenz zeige. Auch wenn dem erfahrenen Polizeibeamten klar sei, dass es die berühmte „Nadel im Heuhaufen“ wäre, auf diese Weise auf Diebesgut zu stoßen. „Wenn wir aber etwas finden, klären wir damit erfahrungsgemäß gleich mehrere Einbruchsfälle auf.“

Also klopft die Polizei bei ihrer Kontrolle am Donnerstag die ganze Palette ab: Außer um mögliches Diebesgut geht es um Alkohol- und Drogen am Steuer, um Versicherungsnachweise für die Autos, um TÜV-Tauglichkeit, um das Vorhandensein von Verbandskästen, Warnwesten und Warndreiecke. „Bei diesen Aktionen kommt immer etwas zu Tage“, sagen Laaf und Heuer übereinstimmend.

Gerade fährt ein Kleintransporter mit Peiner Kennzeichen und Anhänger auf dem Rastplatz vor. Der Autofahrer – schätzungsweise so um die 40 – nimmt es gelassen. „Solsche Kontrollen sind schon okay“, sagt er gelassen – er habe schließlich „nichts zu verbergen“. Längere Diskussionen gibt es hingegen an PKW mit Hildesheimer Überführungskennzeichen – längere auch deswegen, weil es Verständigungsschwierigkeiten zwischen der ausländischen Familie und den Beamten gibt. Ein junges Mädchen auf der Rückbank des Autos wird gebeten, als Dolmetscherin einzuspringen.

Eine Bilanz zu den Kontrollen zwischen Rosenthal und Peine hat die Polizei für den heutigen Freitag zugesagt.