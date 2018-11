Polizei und Zoll überprüfen Prostituierte in Peine

Bei einer Gemeinschaftsaktion des Peiner Ordnungsamtes, des Hauptzollamtes Braunschweig und der Polizei fand am Dienstag eine Überprüfung von Prostituierten, Etablissements und Sex-Mobilen statt. Dabei wurden bekannte Etablissements, Wohnwagen und Privatwohnungen kontrolliert. Das Hauptzollamt achtete vorwiegend auf illegale Beschäftigung, Veruntreuung von Arbeitsentgelt und Sozialhilfebetrug. Das Ordnungsamt kontrollierte die Anmeldungen der Prostituierten und der Sex-Mobile sowie die Einhaltung des Prostituiertenschutzgesetzes.

Vom Landkreis Peine wurden sechs Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Vier davon wegen fehlender Anmeldung eines Fahrzeugs und fehlender Notrufsysteme.. In einem Club wurde ein Verstoß gegen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten festgestellt. Auch das Hauptzollamt hat für seinen Zuständigkeitsbereich vier Verstöße festgestellt.

Auch in Zukunft wird es regelmäßig ähnliche Kontrollen geben, um die Einhaltung des Prostituiertenschutzgesetzes zu überwachen, so der Landkreis. Das Prostituiertenschutzgesetz trat zum Juli 2017 in Kraft. Die Zuständigkeit des Landkreises besteht seit Mitte Oktober 2017. Der erste Antrag einer Prostituierten ging beim Landkreis im Dezember 2017 ein. Die erste Anmeldebescheinigung für eine Prostituierte wurde am 13. Dezember 2017 ausgestellt. Insgesamt wurden seitdem 26 Anmeldebescheinigungen für Prostituierte ausgestellt, 17 in diesem Jahr. Es wurden zwei Etablissements und ein Escort-Service genehmigt. Darüber hinaus liegen sechs Anträge für Sex-Mobile vor, für die der Landkreis Peine zuständig ist, die allerdings nicht im Kreisgebiet stehen.