Täter brechen in zahlreiche Häuser im Landkreis Peine ein

Peine. Täter brechen in Wohnhaus in Ilsede ein Die Polizei meldet für Donnerstag sechs Einbrüche im Kreisgebiet. Täter hebelten Terrassentüren auf und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Unbekannte Täter haben um 17:25 Uhr, versucht in ein Wohnhaus in der Herderstraße in Vöhrum einzubrechen. Die Täter waren dabei eine Terrassentür aufzubrechen, als sie von dem heimkehrenden Bewohner überrascht wurden. Sie flüchteten unerkannt. Zur Schadenshöhe können die Beamten derzeit keine Angaben machen.

Einbrecher stehlen Schmuck in Klein Ilsede

In Klein Ilsede, Breughelstraße, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 17.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt rund 1 500 Euro.

Terrassentür in Edemissen wird von Täter aufgebrochen

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr, im Südring in Edemissen. Die Täter brachen zunächst die Eingangstür zu einem Wintergarten und anschließend eine Terrassentür auf, um in das Wohnhaus zu gelangen. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Der Schaden beträgt rund 2 500 Euro.

Unbekannte entwenden Bargeld in Groß Lafferde

Zwischen 10 und 19.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Groß Lafferde eingebrochen. Auch hier wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet, so dass sie im Anschluss ins Haus gelangten. Entwendet wurde Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt rund 1 000 Euro.

Einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro verursachten Unbekannte, als sie zwischen 17 und 18.50 Uhr, in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Ilsede einbrachen. Ob etwas entwendet wurde, kann die Polizei derzeit sagen.

Einbrecher stehlen Schmuck in Ilsede

Zwischen 16.45 Uhr und 18.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Fliederweg in Ilsede ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in das Haus, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.