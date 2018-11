Kerim und Meryem Kaptantogrul kaufen das „Staats“ in Lengede

Vor genau einem Jahr übernahm die Gemeinde Lengede das Gasthaus „Staats“. Grund war die Geschäftsaufgabe der ehemaligen Betreiberin innerhalb eines Insolvenzverfahrens. „Von Anfang an stand fest, dass die Gemeinde Lengede nicht als Betreiber des Hotel- und Restaurantbetriebes auftreten wird“, sagt Bürgermeisterin Maren Wegener zur damaligen Entscheidung die Immobilie im alten Lengeder Ortskern zu erwerben. „Die Lengeder Vereine sollten den Bürgersaal weiterhin wie gewohnt nutzen können. Für Feiern von Privatpersonen stand leider der Saal seit Geschäftsaufgabe jedoch nicht mehr zu Verfügung“, berichtet Wegener.

Es folgte eine mehrmonatige regionale und überregionale Suche nach einem Investor für das Gebäude. Trotz der Absagen regionaler Hotel- und Gaststättenbetreiber konnten bis August 2018 vier Interessenten gewonnen werden, die für den Betrieb des Hotels, den Gaststättenbetrieb und die Nutzung des Bürgerhaussaales sehr unterschiedliche Konzepte vorgelegt haben. Die Interessenten hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Gaststätte geführt werden sollte.

Die von der Politik favorisierten Konzepte stellten die Interessenten in einer außerordentlichen Sitzung persönlich vor. Mehrheitlich wurde beschlossen, dass die Verwaltung mit dem Investor und gleichzeitigen Betreiber, Maike Wilbat als Geschäftsführerin und das Ehepaar Kerim und Meryem Kaptantogrul als Käufer, in die Vertragsverhandlungen einsteigen soll. Die gastronomische Vorstellungen stimmten mit denen der politischen Vertreter grundsätzlich über.

Die ausgewählten Käufer führen die Gaststätte mit gutbürgerlicher Küche im Herzen der Ortschaft Lengede weiter, ebenso soll auch der Hotelbetrieb erhalten bleiben.

Zukünftig finden wieder Privatfeiern im Bürgersaal statt. „Wir haben die Zeit bis zur Neueröffnung im Dezember 2018 im Interesse der Vereine gut überbrückt. Der ideelle Wert des Gebäudes ist für die Lengeder Bürgerinnen und Bürger sehr hoch. Hier haben in der Vergangenheit schon viele Veranstaltungen stattgefunden. Ich freue mich, dass auch in Zukunft Veranstaltungen, ob privat, gemeindlich oder durch Vereine, hier stattfinden können“, so Wegener zu den positiven Vertragsverhandlungen. „Ab dem 1. Dezember 2018 finden die Vereinsveranstaltungen unter dem neuen Betreiber statt“, sagt die Bürgermeisterin.

Die Eröffnung des Hotel- und Restaurantbetriebes ist zum 1. April 2019 vorgesehen. Davor wird die Gaststätte saniert. Danach wird auch Saal saniert, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt, das bereits terminierte Vereinsfeiern nicht verschoben werden sollen.