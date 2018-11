Vechelder Hauptschüler lernen Berufswelt kennen

. Etwas Neues testen wollte Ben: Also hat sich der Neuntklässler der Vechelder Hauptschule für ein Praktikum in einem Friseursalon entschieden – wie etliche Mädchen in seinem Jahrgang auch. „Als Friseur zu arbeiten, ist aber nicht so meine Sache“, hat Ben herausgefunden und begründet das mit dem langen Stehen während der Arbeit. Am Freitag haben Ben und seine Klassenkameraden ihre Erfahrungen im Berufspraktikum in einer Ausstellung vorgestellt.

Die Geschwister Carolina und Lara haben im Braunschweiger Tierheim gearbeitet. Mit den vielen Tieren – von Hunden und Katzen bis hin zu Schildkröten, Echsen und Schlagen – zu tun zu haben, sei zwar ganz interessant gewesen, beschreibt Carolina. Doch das viele Putzen habe ihr nicht behagt – daher ihr Wunsch: „Ich möchte als Altenpflegerin arbeiten.“

Aus Sicht der Hauptschule ist klar: Trotz der boomenden Wirtschaft und des Fachkräftemangels ist es nicht immer ganz einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen – da helfen persönliche Kontakte, die die Hauptschüler während der Berufspraktika zu den Firmen knüpfen können.

Außer zur Praktikumsausstellung haben die Hauptschüler am Freitag auch zum Adventsbasar eingeladen – und dabei selbst Gebasteltes und selbst gebackene Kekse verkauft. Elisa und Mia von der Schülervertretungen haben Kondome und Aids-Schleifen angeboten, um auf diese Krankheit aufmerksam zu mache: Der Erlös kommt dem Verein Verein „Jugend gegen Aids“ mit Sitz in Hamburg zugute.