Kontrolle bei Peine – Polizei gehen Verkehrssünder ins Netz

. Die Verkehrskontrolle am Donnerstag im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig – sie ist aus Sicht der Polizei ein Erfolg gewesen.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel hat an dem Tag an zwei Standorten Kontrollen vorgenommen: an der Bundesstraße zwischen Rosenthal und Peine (in Höhe des Rastplatzes am Abzweig nach Handorf) und im Landkreis Wolfenbüttel. Wie Inspektionssprecher Matthias Pintak erinnert, ist es bei den Verkehrskontrollen um das Auffinden von Diebesgut aus Wohnungs-/Wohnhauseinbrüchen gegangen. „In Peine und Wolfenbüttel hat die Polizei insgesamt 186 Fahrzeuge und 283 Personen kontrolliert“, führt Pintak aus. Dabei habe die Polizei etwa 20 Gramm Marihuana sichergestellt; zwei Fahrzeugführer hätten offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden, ihnen seien Blutproben entnommen worden; ein Fahrzeugführer sei offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen.

Die Polizei betrachtet die Kontrolle nicht als Einzelfall. Pintak: „Auch künftig werden wir Kontrollen vornehmen.“