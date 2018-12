Einbrecher schlagen im Landkreis Peine zu

Die Serie von Einbrüchen im Landkreis Peine reißt nicht ab. In der Nacht zu Samstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Werkstatt-Lager in der Straße An der Kapelle in Essinghausen. Sie stahlen Landschaftsbaugeräte und Werkzeuge im Wert von 12.000 Euro. In der August-Bebel-Straße in Essinghausen durchtrennten sie in der Nacht zu Samstag einen Zaun und brachen das Tor zu einer Werkstatt-Garage auf. Daraus stahlen sie einen Aufsitzrasenmäher.

Auch in der Nacht zu Freitag kam es zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen in Einfamilienhäuser: In der Wittenbergstraße in Groß Lafferde gelangten Unbekannte über das Kellerfenster in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro.

In der Neißer Straße in Equord gelangten die Täter über ein Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus und stahlen Schmuck. Der Schaden beträgt laut Polizei 500 Euro. Ein Einbruch in eine ebenfalls in der Neißer Straße stehende Gartenlaube scheiterte. Ebenfalls ergebnislos war der Versuch, in der Neißer Straße über einen Wintergarten in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dort hinterließen die Täter einen Schaden von 500 Euro.

In der Fürstenauer Straße in Wahle brachen Unbekannte im Zeitraum von Dienstag bis Freitag in ein Einfamilienhaus ein. Über Art und Höhe des Diebesguts könne noch keine Angabe gemacht werden, teilt die Polizei mit. Der bisher bekannte Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Weiterhin suchten Einbrecher in der Zeit von Samstag, 24. November, bis vorigen Samstag ein Einfamilienhaus in der Straße An den Teichen in Lengede heim. Die Täter durchwühlten das Mobiliar und verschwanden nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter

(0 51 71) 99 90

entgegen.