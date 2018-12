Kita-Kinder singen zur Einstimmung Weihnachtslieder

Wenn der Handels- und Gewerbeverein (HGV) in Lengede zu seinem zweitägigen Weihnachtsmarkt rund um das Spritzenhius einlädt, dann kommen die Besucher in Scharen. So auch am ersten Adventswochenende. „Wir sind begeistert über den großen Zuspruch“, freute sich HGV-Vorsitzender Bernd Löper, der...