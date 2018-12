Viel Feuer beim Peiner Weihnachtsmarkt

Der Peiner Weihnachtsmarkt im Herzen des Altstadtmarkts wurde am Samstag zu einem Ort, an dem Kinder ihre Fantasie beim Basteln von weihnachtlichen Motiven ausleben konnten. Und am Abend stockte den Besuchern der Atem, als sie eine faszinierende Feuershow geboten bekamen. Dicht drängten sich die Kinder an den Tischen, als es hieß: „Wir basteln Weihnachtsdekorationen.“ Wiebke Oelkers vom Peine-Marketing hatte alle Hände voll zu tun, um...