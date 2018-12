Der Fahrradfahrer, den die Polizei in Peine am Sonntagabend kontrollierte, hatte definitiv mehr als nur einen Glühwein zu viel. 4,12 Promille zeigte der Atemalkohol-Tester an, nachdem der 52-Jährige gegen 17.35 Uhr in der Falkenberger Straße gepustet hatte.

Sturz macht Polizisten aufmerksam

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann den Beamten aufgefallen, weil er zuvor mit seinem Fahrrad stürzte. Den 52-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.