Die Mitglieder der Feuerwehren der Stadt Peine – hier bei einem Einsatz in der Friedrichsstraße – sollen künftige höhere Aufwandsentschädigungen erhalten.

Mehr Geld für Feuerwehrmitglieder in der Stadt Peine

. Gute Nachricht für die Menschen im Stadtgebiet: Vom nächsten Jahr an sinkt die verbrauchsabhängige Schmutzwassergebühr. Den neuen Abgaben hat der Peiner Finanzausschuss zugestimmt, zu entscheiden hat der Rat im Dezember. Im Einzelnen hat der Ausschuss folgende Sätze für die Jahre 2019 und 2020 abgesegnet:

• Schmutzwasser (verbrauchsabhängig): statt derzeit 2,79 künftig 2,47 Euro je Kubikmeter.

• Schmutzwasser: Die jährliche Grundgebühr bleibt bei 90 Euro.

• Niederschlagswasser: statt derzeit 5,57 künftig 5,61 Euro je zehn Quadratmeter.

• unverschmutztes Abwasser: statt derzeit 0,89 künftig 0,80 Euro je Kubikmeter.

• Kleinkläranlagenschlammabfuhr: statt derzeit 77,95 künftig 84,43 Euro je Kubikmeter.

• Abwasseranlieferung aus Chemietoiletten und ähnlichem: statt derzeit 26,20 künftig 26,57 Euro je Kubikmeter.

• Abwasserabfuhr aus abflusslosen Gruben: statt derzeit 53,38 künftig 69,62 Euro je Kubikmeter.

Angesichts der strengeren Vorschriften bei der Klärschlammverwertung hält es die Stadt Peine für geboten, die Klärschlammentsorgung im Verbund mit anderen Kommunen vorzunehmen. Daher will sich die Stadt der „Kommunalen Nährstoffrückgewinnungsgesellschaft Niedersachsen“ mit Sitz in Hildesheim anschließen, die sich als interkommunale Gesellschaft der Klärschlammverwertung widmet: Der Peiner Finanzausschuss hat dem zugestimmt. Der Gesellschaft gehören Barsinghausen, Celle, Göttingen, Hameln, Hildesheim, Langenhagen, Peine, Salzgitter und Verden/Aller an.

Auf maximal 200 Euro pro Sitzung ist die Aufwandsentschädigung festzulegen, die die Stadt Peine ihren Vertretern in städtischen Unternehmen (Peiner Heimstätte, Stadtwerke, Peine Marketing) bewilligt – auch dafür hat der Finanzausschuss „grünes Licht“ gegeben. Um 30 Prozent anheben will die Stadt die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr – diese sollen auf mehrere Jahre festgeschrieben werden: Auch dafür hat der Ausschuss sein Okay gegeben. Die Kosten steigen somit für die Stadt um rund 44.400 auf etwa 121.200 Euro pro Jahr.

Empfohlen wurde der höhere Zuschuss der Stadt an die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) des Landkreises Peine: Er steigt von 12.696 auf 24.827 Euro im Jahr ab 2019.

Ohne Nein-Stimmen hat der Verwaltungsentwurf zum Haushalt für das nächste Jahr den Finanzausschuss passiert: Es gab sechs Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen.

Mit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträgen befasst sich der Finanzausschuss öffentlich am Donnerstag, 6. Dezember, ab 17 Uhr im Rathaus (großer Besprechungsraum). Am Donnerstag, 20. Dezember, entscheidet der Rat der Stadt Peine unter anderem über die Abwassergebühren und den Haushalt.