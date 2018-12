Peiner packen mehr als 500 Päckchen für Kinder in Not

Zum 23. Mal haben sich Hunderttausende Menschen in Deutschland, dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Südtirol und der Schweiz an der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt. Auch viele Menschen aus dem Landkreis Peine packten Kartons mit neuen Geschenken für Kinder in Not: Die Sammelstelle von Angela Homann in der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Peine konnte 500 Schuhkartons auf die Reise schicken. An Portospenden kamen mehr als 2000 Euro zusammen.

„Wir freuen uns riesig über die 500 Päckchen. Viele Menschen nehmen schon seit Jahren an dieser Aktion teil und freuen sich darauf, in der Sammelstelle über diese Aktion informiert zu werden“, berichtet Sammelstellenleiterin Angela Homann. „Auch in diesem Jahr wurde wieder viel Zupackmaterial wie Schokolade, Zahnbürsten, Schreibmaterial oder Selbstgestricktes gespendet.“ In den Annahmestellen in verschiedensten Landkreis-Orten wurden die Päckchen abgegeben. Kindergärten, Schulen und Kirchengemeinden beteiligten sich ebenfalls an der Aktion.

„Jeder Schuhkarton wird ein Kind in Osteuropa erfreuen“, sagt Homann. Die Kartons aus dem deutschsprachigen Raum werden unter anderem in Bulgarien, Moldau, Polen, Rumänien, Slowakei, Ukraine und Weißrussland an Kinder in Not im Rahmen von Weihnachtsfeiern weitergegeben. Am Samstag, 8. Dezember, informiert Homann über diese Aktion auf dem Weihnachtsmarkt bei der Aktion „Wohltätige Weihnachten“.