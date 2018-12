„Wer dopt, steht mit einem Bein im Grab“

So lange es Sport gibt, wird es Doping geben. Davon überzeugt ist Alwin Wagner, ehemaliger Spitzenleichtathlet in der Disziplin Diskuswerfen. Der Ex-Sportler und Olympiateilnehmer referierte am Montag an der Integrierten Gesamtschule Lengede zum Thema „Doping“. Zuhörer waren Oberstufenschüler aus...