Groß Gleidingen. Auf der Kinderweihnachtsfeier des SV Rot-Weiß in Groß Gleidingen schlüpfen die Darsteller in die Rollen von Glückskindern und Königen.

Kindertheatergruppe begeistert in Gleidingen bei Aufführung

Am 1. Adventssonntag fand beim SV Rot-Weiß Groß Gleidingen eine Kinderweihnachtsfeier statt. Dort traten die Tanzmidis des Vereins auf. Hinterher hieß es Vorhang auf für die Kinder- und Jugendtheatergruppe. Die Jungen und Mädchen führten das Stück „Teufelshaar macht Wünsche wahr“ auf, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Den Zuschauern fielen zuerst die liebevoll gestalteten Bühnenbilder und Kostüme ins Auge. Und auch der Inhalt des Stücks, das Bärbel Kuschnik (Regie) geschrieben hat, habe die Zuschauer überzeugt.

Felix, gespielt von Lucas Cremer, ein Glückskind, soll laut einer Vorhersage einer Fee der Mann von Prinzessin Paulina (Finnja Kula) werden und damit die Macht über das Königreich des Königs, gespielt von Leonie Gabriel, übernehmen. Dieses Ziel hat allerdings auch der Hofmarschall und die linke Hand des sehr vergesslichen Königs (Sophia Lehmann). Felix wird von seinem Vater, dem Müller (Letizia Lehmann), zum Hof des Königs geschickt um Mehl zu liefern. Diese Chance nutzt Felix, um um die Hand der Prinzessin anzuhalten. Der Hofmarschall wurde bereits von den Hofbäckern (Andreas Janke und Julia Salomo) gewarnt, dass Felix dieses Ziel verfolgt. Daher entwickelte er einen Plan: Wenn Felix es schafft, die drei goldenen Haare des Teufels (Isabell Dierks) zu stehlen, soll er die Prinzessin heiraten dürfen. Die Prinzessin verkleidet sich als starker Jüngling und begleitet Felix auf seiner Reise. Dort begegnen sie unterschiedlichen Menschen und Pflanzen. Der Apfelbäuerin (Vivian Adams) mit ihrem kranken Apfelbaum (Paul Janke und Thammy Kula) und dem Winzer (Isabell Dierks) mit dem ausgetrockneten Weinbrunnen. Das letzte Stück zum Teufel begleitet sie der Fährmann (Letizia Lehmann). In der Höhle des Teufels angekommen, hilft ihnen die Großmutter des Teufels (Silvia Cremer, Regie) dabei, die drei goldenen Haare zu stehlen.

So wendet sich am Ende alles zum Guten. Der Apfelbaum trägt wieder Äpfel, der Brunnen füllt sich wieder mit Wein, der Fährmann kann endlich sein Paddel an den Hofmarschall überreichen und Felix darf seine Paulina heiraten. Mit vielen Witzen für die kleinen Besucher und einige Spitzen für die Erwachsenen sei diese Stunde für alle Zuschauer zum wahren Theatererlebnis geworden. Zum Abschluss der Veranstaltung besuchter der Weihnachtsmann die Kinder zu.