Vallstedter BTSV Fan-Club bangt und hofft für die Eintracht

Die Tische zur Weihnachtsfeier des BTSV Fan-Club in Vallstedt sind am Mittwochabend liebevoll in den Farben blaugelb dekoriert, an den Wänden die Eintracht-Fahne und Fanartikel. In der Luft ein leichtes Knistern, denn es werden die Eintracht-Spieler der Wunschkandidat des Clubs Philipp Hofmann (Stürmer) mit Mittelfeldspieler Amad Canbad in Minnis Bierstube, die gleichzeitig der Treffpunkt der Club-Mitglieder ist, erwartet. Für die 25...