Das Ohnsorg-Theater lockt 500 Zuschauer nach Peine

Das ist Ohnsorg-Theater in Topform: In der Komödie „Die Katze lässt das Mausen nicht“ von Johnnie Mortimer & Brian Cooke in den Festsälen juxen und kabbeln sich sechs bestens aufgelegte Schauspieler durch eine Lustspielhandlung – ein bisschen schlüpfrig darf’s auch mal sein –, dass es für die...