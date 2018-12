12 Grad im Dezember

In den letzten drei bis vier Jahren erinnere ich mich an warme Tage im Dezember. So wie in diesem Jahr: 12 Grad an einem Dezembertag – da kommt bei mir keine weihnachtliche Stimmung auf, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe. Und der Glühwein schmeckt mir dann auch nicht. Klar, der ein oder andere...