Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist es am Donnerstagmorgen in Peine gekommen.

Peine. Der Senior war am Donnerstagmorgen mit seinem Fahrrad in der Straße „Schloßbleiche“ unterwegs. Bei dem Zusammenstoß stürzen beide Radler zu Boden.

Zwei Radfahrer kollidieren in Peine – 72-Jähriger leicht verletzt

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Straße „Schloßbleiche“ in Peine zusammengestoßen. Ein 72-Jähriger wurde leicht verletzt.

72-Jähriger übersieht Radfahrer

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Peiner gegen 7.20 Uhr mit seinem Fahrrad zunächst auf dem linken Gehweg und wechselte anschließend auf die rechte Fahrbahnseite. Dabei übersah er einen 22-jährigen Peiner, der mit seinem Fahrrad auf der rechten Fahrbahnseite fuhr.

Beim Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer zu Boden.