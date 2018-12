Ein swingender Konzertabend als Geschenk fürs Publikum

Umfragen zufolge ist „Stille Nacht“ das Lieblingslied der Deutschen in der Weihnachtszeit. Auf Platz 2 folgt „Last Christmas“. Unter eben diesem Titel standen die Konzerte, die jetzt die „Kantionetten Vechelde“ gaben: am Donnerstag in Duttenstedt und am Freitag in Vechelde. Hier, in der bis auf...