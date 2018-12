Verspätungen und Ausfälle auch am Peiner Bahnhof

Gegen 11 Uhr am Montag ist diese Westfalenbahn planmäßig im Peiner Bahnhof eingetroffen. Dennoch gab es am Montag auch an dem Bahnhof Beeinträchtigungen.

. Das ganz große Chaos ist offenbar ausgeblieben, trotzdem waren auch in Peine die Auswirkungen spürbar: Zwischen 5 und 9 Uhr hat es – wie angekündigt – bundesweite Warnstreiks bei der Deutschen Bahn gegeben, und das haben Hunderte Pendler am Peiner Bahnhof zu spüren bekommen.

„Zuerst hieß es heute morgen, ein Zug sei ausgefallen“, berichtet eine Mitarbeiterin aus dem Reisezentrum im Peiner Bahnhofsgebäude. Dann habe es aber geheißen, „jeder zweite, dritte Zug fällt aus“. Später am Vormittag hat sich der Bahnverkehr allerdings wieder normalisiert. Gegen 11 Uhr ist jedenfalls der Regionalzug von Braunschweig über Peine nach Hannover planmäßig ab Peine abgefahren.

Für die (meisten) Pendler sind ohnehin die Regionalzugverbindungen von Peine nach Hannover/Braunschweig entscheidend: Dafür zuständig ist aber nicht die Deutsche Bahn, sondern die Westfalenbahn, die am Montag nicht bestreikt wurde.

Dennoch: Die zeitweise Arbeitsniederlegung bei der Deutschen Bahn hatte am Montag negative Folgen in Peine. „Nach Streik Wiederanlauf des Bahnverkehrs. Bitte rechnen Sie heute mit Einschränkungen“ – so war es auf den Anzeigen an den beiden Bahnsteigen zu lesen.

Und auch die Westfalenbahn musste leiden: Zum einen sei angeblich auch das Stellwerk des Hauptbahnhofs Hannover bestreikt worden, so dass Züge (auch der Westfalenbahn) nicht oder nur mit Verspätung in diesen Bahnhof einfahren beziehungsweise von dort wieder abfahren konnten – so lautete die Information im Peiner Reisezentrum.

In dem Reisezentrum ist der Andrang jedenfalls am Montag groß gewesen: Etliche Zugreisende wollten ihre Tickets zurückgeben und sich entsprechend auszahlen lassen, weil sie nicht mit ihrem (verspäteten) Zug gefahren sind.

Im Reisezentrum hat es dazu jedoch eine klare Ansage gegeben: Nur die Tickets, die dort gekauft worden sind, kauft das Reisezentrum auch zurück. Bei allen anderen Tickets – also auch bei denen aus den Automaten – müsse man sich dagegen an die Westfalen-Bahn wenden und von dort das Geld zurückverlangen. Infotelefon der Westfalenbahn: (0521) 55777755.

Für den Bahnreisenden Helmut Gottschalk aus Peine ist die Sache klar: „Ich bin gegen diese Streiks; es darf nicht sein, dass die Züge nicht fahren – viele Menschen sind auf den funktionierenden Bahnverkehr angewiesen.“ Die Beschäftigten und die Unternehmen müssten Tarifauseinandersetzungen „anders lösen“.