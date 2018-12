Trickdiebin raubt 89-Jährigen in Wendeburg aus

Ein 89-jähriger Wendeburger ist am Sonntagabend auf eine Trickdiebin hereingefallen, meldete die Polizei am Montag. Demnach klingelte die unbekannte Frau gegen 17 Uhr an der Haustür des Seniors und gab sich als langjährige Bekannte aus. Der Wendeburger gewährte der Dame Eintritt in sein Haus, wo er in ein Gespräch verwickelt wurde. Nachdem die Unbekannte das Haus verlassen hatte, stellte der Senior das Fehlen von diversen Münzen sowie...