Zufahrt, Abkürzung oder Schleichweg

Aldi zieht in Broistedt auf das Gelände von Brandts Wohnwelt (am Schützenhaus) zwischen der Carl-Zeiss-Straße und der Bahnhofstraße um. Von der Carl-Zeiss-Straße gibt es schon eine Zu- und Abfahrt. Auf der Seite der Bahnhofstraße soll sie neu angelegt werden. Eventuell wird die so neue "Durchfahrt" als Abkürzung genutzt, auch um die stauträchtige Kreuzung an der Barbecker Straße zu vermeiden.