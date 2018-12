Die Macher der Märkte

Es ist nass, kalt, windig, Schietwetter. Am ersten Adventswochenende war das so, am zweiten ganz ähnlich. Ehrlich, es gehört eine Menge Begeisterung dazu, sich da stundenlang draußen hinzustellen. Aber die Ehrenamtlichen, die die Weihnachtsmärkte in den Ortschaften bestücken –sie zeigen exakt...