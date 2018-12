Die Täter brachen in Peine eine Kellertür auf.

Die Täter drangen gewaltsam in die Räume in der Wallstraße ein.

Unbekannte brechen in Peine in einen Keller ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, 9 Uhr in Kellerräume in der Wallstraße eingebrochen. Dort entwendeten sie eine Bohrmaschine. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 250 Euro.