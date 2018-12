Nikolaus besucht 560 Lengeder Grundschüler

Im Auftrag des Nikolauses waren Mitarbeiter des Rewe-Markt Lengede „Mehmet Kaysal“ und das Organisations-Team des Sportvereins Lengede (SV) der Abteilung Jugendfußball in der Gemeinde Lengede unterwegs. Mehmet Kaysal vom Markt und Marius Schenkel vom SV Lengede planen für die Kinder und Jugendlichen in Lengede verschiedene Aktionen. So kam auch das Nikolaus-Projekt zustande. Die Organisatoren hatten die Idee in den drei Grundschulen der Gemeinde eine Nikolaus Aktion durchzuführen.

Der Markt stellte dafür Bastel-Nikolaus-Stiefel für die Schüler zur Verfügung. Die Kinder der Grundschulen bastelten diese im im Unterricht und stellten die fertigen Stiefel am Mittwoch zum Schulschluss auf Ihre Sitzplätze in der Schule. Die Veranstalter befüllten die Stiefel dann mit Äpfeln, Mandarinen, Gummibärchen und Schoko Nikoläusen.

Bürgermeisterin Maren Wegener war von diesem Projekt begeistert und half dabei die Stiefel zu befüllen. Mehmet Kaysal sagte zu dem Projekt: „Wir sitzen häufiger zusammen und diskutieren über die verschiedensten Projekte. Für mich war es ganz klar, dass wir zum Nikolaus-Tag eine Aktion planen. Wir werden mit dem Nikolaus sprechen, dass er nächstes Jahr auch wieder die Grundschulen der Gemeinde besucht. Auch für 2019 sind noch so einige Projekte im Gespräch.“

Auch Organisator Marius Schenkel freut sich über die Aktion und berichtet: „Das war ein gelungener Tag mit viel Einsatz. Wir haben für 560 Schüler die Stiefel befüllt und dem dem Nikolaus geholfen. Wir sind gerade dabei einen Gemeinde-Cup der Grundschulen zu planen, der im Juni 2019 veranstaltet wird. Hier sollen alle Klassen der Gemeinde mitmachen.“ Mehr dazu könne er erst verraten, wenn die Gespräche geführt sind. Zwischen Weihnachten und Neujahr sei er bei den Hallenturnieren des SV Lengede im Einsatz. Von Januar bis März gebe es wieder eine Spendenaktion im Namen der „Kleinen Fußball-Engel“.