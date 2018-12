Atomzentrum BGE in Peine wächst und baut zwei Bürohäuser

Als die Bagger auf der Wiese neben der Zentrale der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) an der Peiner Eschenstraße anrollten, unkten Beobachter vorwitzig, nun werde wohl gleich dort ein Endlager für Atomabfälle ausgebuddelt. Was die Bagger und Bauleute dort tatsächlich zu schaffen hatten, wurde am Dienstag gefeiert: Richtfest für ein neues Bürogebäude. „Die BGE wächst. Deswegen benötigen wir in unserer Peiner Zentrale...