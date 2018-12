Die Polizei Edemissen sucht Unfallopfer

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, ist es am Dienstag um 9.15 Uhr in der Peiner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine aufmerksame Zeugin, so die Polizei, fuhr auf der Peiner Straße aus Edemissen kommend und beobachtete, wie das vor ihr fahrende Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug in Höhe der dortigen Bäckerei beim Vorbeifahren beschädigte. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den...