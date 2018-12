Peine. Unbekannte sind in zwei Wohnhäuser in Peine eingebrochen. Dort entwendeten sie laut Polizei Bargeld und Schmuck.

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser in Peine

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße in Peine eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Uhren und weiteren Schmuck. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

Auch in der Breslauer Straße brachen Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Dort entwendeten sie am Mittwoch gegen 17.30 Uhr Bargeld, Armbanduhren und Schmuck. Die Täter gelangten durch eine Balkontür in die Räume. Der Schaden beträgt rund 1 500 Euro. red