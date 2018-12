Vechelder Realschüler packen Geschenke in Schuhkartons

Vechelde. Gesammelt wird für Waisen in Krisengebieten. Die Schüler packen Schulsachen und Nützliches für den kalten Winter in Osteuropa.

Damit auch Kinder in ärmeren osteuropäischen Nachbarländern und Waisen in Krisengebieten an Weihnachten nicht auf Geschenke verzichten müssen, haben sich die fünften Klassen der Vechelder Realschule für die Organisation „Geschenke der Hoffnung“ engagiert und Geschenke gesammelt, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Sie möchten den Kindern eine Bescherung zu Weihnachten ermöglichen. Gefüllt und gepackt wurden die Kartons für Kinder zwischen fünf und neun Jahre sowie für Zehn- bis 14-Jährige mit Schulsachen oder Nützlichem für den kalten Winter. Aber auch Lego, Puppen oder Spiele wanderten in die Schuhkartons.

Am Abgabetag kamen rund 15 Geschenkkartons zusammen, die die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen stolz präsentierten. Schon jetzt ist für die Schüler der Realschule klar: Das möchten sie im nächsten Jahr wieder für andere Kinder machen.