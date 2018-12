Zwei Verletzte bei Unfall in Ersehof

Wendeburg. An der Kreuzung auf der Bundesstraße 214 in Ersehof kollidierten drei Autos. Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Auf der B 214 in Ersehof ist an der Kreuzung in Richtung Wense am Mittwoch ein Verkehrsunfall passiert. Ein 31- jähriger Wendeburger hielt mit seinem PKW um 19.20 Uhr an der Kreuzung, um dann in Richtung Neubrück zu fahren. Hierbei übersah er den PKW eines 61- jährigen aus Edemissen. Die Fahrzeuge kollidierten. Der PKW des 31- Jährigen kippte auf die Seite und blieb auf der Kreuzung liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der PKW des 61- Jährigen touchierte noch einen entgegenkommendes Auto. Der 42-jährige Fahrer aus Meinersen wurde leicht verletzt. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge des 31- Jährigen, sowie des 61- Jährigen wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8 000 Euro.