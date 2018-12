MTV ehrt „Vereinsheld“ Hans Slabon beim Winterfest

Groß Lafferde Auf der Feier in Groß Lafferde verteilte auch der Nikolaus Geschenke an die Kinder. Ein Mitmach-Parcour sorgte für Vergnügen.

. Zum MTV-Winterfest in der Sporthalle „Am Lafferder Busch“ kamen trotz strömenden Regens rund 190 erwachsene Besucher und mehr als 150 Kinder. Vorsitzender Andreas Winkler enthüllte an diesem Tag zusammen mit Manfred Mazen die Dankes-Tafel für alle Club 125-Mitglieder. Ein Mitmach-Parcour forderte die Geschicklichkeit der Besucher. Als Vereinsheld wurde Hans Slabon geehrt.

Die Dankes-Tafel erinnert an das 125- jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2017, damals wurde der Club 125 des MTV gegründet. Mitglieder konnten die Jubiläumsveranstaltung mit Spenden unterstützen. Andreas Winkler bedankte sich auf dem Winterfest bei allen Spendern, welche „die zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen erst ermöglicht haben“.

Auch die Ehrung des Groß Lafferder Vereinshelden stand beim Winterfest auf dem Programm. Anlässlich der Aktion des Landessportbundes Niedersachsen unter dem Motto „Vereinsheld gesucht“, ehrte der MTV seinen langjährigen Turnbruder Hans Slabon. „Wir sind für Veranstaltungen und unseren Trainings- und Spielbetrieb auf helfende Hände angewiesen. Als Hallenwart und beim Bau der Boule-Anlage konnten wir uns immer auf seine Hilfe verlassen“, sagte Winkler.

Auch beim Mitmach-Parcours, den Alicia Hoffmann organisiert hatte, vergnügten sich die Besucher. In Dreier-Teams konnte man an der Spaß-Olympiade teilnehmen, die am Ende vom Team „Hup huuup huraaa“ gewonnen wurde. Die Olympiade bestand aus Geschicklichkeitsspielen, bei denen kognitive Fähigkeiten gefordert waren. „Gerade die Mitmach-Olympiade kam bei den Kleinen, aber auch den Großen sehr gut an“, sagt Winkler und bedankt sich bei Alicia Hoffmann. Ein Dank ging auch an die Kinderturngruppe von Agathe Aznavour für zwei tolle Turn- und Tanzeinlagen. Für die die wochenlang einstudierte Choreographie ernteten die Kinder viel Applaus.

Mit Spannung warten die jungen Besucher auf den Weihnachtsmann. Die kleinen Gäste begrüßten den Nikolaus mit Weihnachtsliedern, trugen Gedichte vor und gingen an diesem Tag mit einem Geschenk nach Hause. „Es war ein gelungener Tag und wir freuen uns auf das Winterfest in 2019“, sagte Andreas Winkler.

An diesem Tag spielten auch die ersten Herren beim Verbandsligaspiel gegen die HSG Heidmark. Die Gäste verloren mit 42:32 (24:13). Vor dem Spielanpfiff erwarteten die Verantwortlichen des MTV eine enge Partie im Duell der Aufsteiger, heißt es in einer Mitteilung des Vereinsvorsitzenden. Hinzu kamen zwei Hiobsbotschaften vor dem Spiel. Die beiden Torhüter Lionel Lütgering, mit einem Kreuzbandriss, und Finn Härtel wegen einer Knieverletzung, fielen für den Rest der Saison aus.