Polizei stoppt betrunkene Fahrerin in Sonnenberg

. Dank einer aufmerksamen Tankstellenmitarbeiterin wurde am Donnerstag gegen 5 Uhr die Alkoholfahrt einer Frau in Sonnenberg gestoppt. Die 55-jährige Angestellte einer Tankstelle an der Hildesheimer Straße in Lehndorf meldete sich bei der Polizei, weil eine offensichtlich alkoholisierte Kundin das Tankstellengelände mit einem Auto verlassen hatte. Polizisten hielten den Wagen in Sonnenberg an. Bei der 42-jährigen Fahrerin ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 2,35 Promille. Die Frau muss nun laut Polizeibericht mit einem Strafverfahren rechnen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder