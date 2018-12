Weihnachtsbaum aus Büchern leuchtet in der Stadtbibliothek

In der Stadtbücherei leuchtet derzeit ein ganz besonderer Weihnachtsbaum: Er besteht komplett aus Büchern. „Unsere Auszubildende hat keine Mühen gescheut, um aus einem Teil unserer Depot-Bücher eine Art literarischen Tannenbaum zu gestalten“, so Büchereileiterin Annette Meliß in einer Mitteilung, „solange sich kein Kunde für eines der unteren Bücher interessiert, sind wir guter Dinge, dass das kleine Kunstwerk auch die Weihnachtsfeiertage übersteht.“

Wer gerne in der Weihnachtszeit die Peiner Stadtbücherei aufsuchen und den Baum betrachten möchte, sowie in Ruhe und Muße stöbern und Medien entleihen will, kann dies an folgenden Tagen tun: Donnerstag, 27. Dezember, von 10 bis 19 Uhr und Freitag, 28. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.Im neuen Jahr steht das Team der Bücherei allen Kunden und Besuchern ab Donnerstag, 3. Januar, wieder regulär zur Verfügung, auch am Samstag, 5. Januar, hat die Bücherei von 10 bis 13 Uhr geöffnet.