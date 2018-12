Peine. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume, berichtet die Polizei.

Täter brechen in Wohnhaus in Peine ein

Unbekannte sind am Donnerstag, zwischen 14.45 und 16.20 Uhr in ein Wohnhaus im Kirchwinkel eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume. Ob etwas entwendet wurd, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro.