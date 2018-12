Nina Engler siegt im Vorlesewettbewerb der Peiner IGS

. Wie in jedem Jahr wurden auch in diesem aus jeder Klasse des sechsten Jahrgangs der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine – also aus 120 Schülern – die besten Leser ausgewählt. Die klasseninternen Wettbewerbe wurden vorbereitet, und pünktlich zum schulinternen Wettbewerb standen die Klassensieger – jeweils ein Mädchen und ein Junge aus jeder Klasse – fest. Der Schulwettbewerb fand in der schuleigenen Bücherei statt.

Begleitet wurde er von sieben Juroren – Vertreter des Kreismedienzentrums, der Vöhrumer Bücherstube sowie Lehrer der Schule und zwei frühere Schulsiegerinnen. Die zehn Sieger durften einen Freund oder eine Freundin mitbringen, so dass die Bücherei nicht nur mit vielen Lesern, sondern auch mit Zuhörern gefüllt war. Gelesen wurden Geschichten von raffinierten Katern, von Abenteuern und Abenteurern sowie ganze drei Mal aus den „Nordseedetektiven“ von Bettina Göschl und Klaus Peter Wolf.

In der zweiten Runde lasen die Kinder einen ihnen unbekannten Text vor. Der Vormittag gestaltete sich sehr unterhaltsam und hat allen Beteiligten viel Freude bereitet. Siegerin wurde Nina Engler – sie geht in die Klasse 6.3. Platz zwei belegte Jeremy Dost aus der Klasse 6.1; Platz drei Vadim Rudi aus der Klasse 6.3. Alle zehn Teilnehmer bekamen ein Buchgeschenk, das auch in diesem Jahr von der Vöhrumer Bücherstube gespendet wurde. Im kommenden Frühjahr wird Nina die Schule beim Regionalwettbewerb in Peine vertreten.