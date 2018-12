Peiner Weihnachtsmarkt macht Zeitreise ins Mittelalter

Bei der „historischen Weihnacht“ am Wochenende in Peine hatten auch die Kinder ihren Spaß.

Peine Am Samstag und Sonntag war der historische Marktplatz fest in der Hand der fahrenden Händler und Gaukler – sehr zur Freude der Besucher.

. „Historische Weihnachten“ – so lautete das Motto beim Peiner Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende: Und so waren am Samstag und Sonntag fahrende Händler und Gaukler zu Gast auf dem historischen Marktplatz – sie unterhielten die Besucher mit Handwerkskunst und viel Wissen aus dem Mittelalter unterhielten.

Aber nicht nur für die Erwachsenen gab es Programm, auch die Kleinen kamen nicht zu kurz. „Ich bin hier, um das Publikum zu unterhalten und die Kinder zu bespaßen“, erklärt Aussteller Gunnar Axthelm. Die Mädchen und Jungen konnten bei ihm Schilder und Schwerter aus Holz kaufen und sie selbst anmalen. „Sie können bei mir aber auch umsonst Tonfiguren kneten und mit nach Hause nehmen“, führt der Aussteller aus. Doch auch die Erwachsenen kamen bei ihm nicht zu kurz. „Ich vermittle mein Wissen über das Mittelalter, bei mir kann man sein Mittelalter-Examen machen, außerdem zeige ich wie man Seile und Knoten macht“, beschreibt Axthelm.

Historischer Markt in Peine ganz weihnachtlich „Historische Weihnachten" – so lautete das Motto beim Peiner Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende Foto: Laura Ludwig

Am „Kinderkurzwyl-Stand“ könnten die kleinen Besucher aus Naturmaterialien Taschen oder auch Weihnachtsschmuck basteln. Kunsthandwerker aus der Region kamen mit ihren Wagen nach Peine, darunter auch der Holz- und Steinbildhauermeister Richard Janzen, der seit mehr als 50 Jahren durch Deutschland reist und in Peine an seinem Stand Schnitzereien verkaufte und kleine Vorführungen gab.

Ein Highlight war die fahrende Kirche von Bruder Frederick, der auf dem Markt Weihrauch und Klangschalen verkauft hat. „Ich bin hier mit meiner kleinen reisende Kirche der ,Kapelle der heiligen Familie’, weil die Menschen mal wieder einen Anstoß brauchen, um über andere Dinge nachzudenken, als nur darüber das Geld für den nächsten Monat zu verdienen. Damit ich das finanzieren kann, habe ich meinen kleinen Verkaufsstand.“

Insgesamt gab es 14 neue Stände an diesem Wochenende – es wurde allerhand gezeigt, das jeder mit dem Mittelalter verbindet. Auch ein Met-Stand mit den verschiedenen Honigwein-Sorten war angereist und machte viele Besucher glücklich „Ich trinke für mein Leben gern Met und finde das Thema Mittelalter ganz große Klasse“, freute sich die Besucherin Anna Jung aus Peine: „Ich habe für meine beste Freundin und ihren Mann ein Met-Horn und eine Flasche Honigwein gekauft, damit wird endlich stilecht zusammen anstoßen können.“