Polizei stoppt volltrunkenen Laster-Fahrer auf der A 2

Foto: Bernward Comes / Symbolbild

Dank der Aufmerksamkeit mehrerer Verkehrsteilnehmer und dem Einschreiten der Autobahnpolizei ist am Samstag um 20.47 Uhr ein betrunkener Lastwagen-Fahrer auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Braunschweig-Nord und Parkplatz Röhrse in Fahrtrichtung Hannover gestoppt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Zunächst waren mehrere Meldungen von Autofahrern zu der unsicheren Fahrweise eines LKW-Gespannes eingegangen. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei konnte den Laster kurz hinter der Tankanlage Zweidorfer Holz erstmalig sehen, heißt es. Der Lastwagen fuhr dabei auffallende Schlangenlinien und benutzte immer wieder zwei Fahrstreifen.

Dank der Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer war es noch nicht zum Unfall gekommen, so die Polizei. Nachdem der Fahrer zunächst sämtliche Haltesignale der Polizisten ignoriert hatte, konnte das Gespann schließlich mit Hilfe eines weiteren Streifenwagens kurz vor dem Parkplatz Röhrse gestoppt werden.

Dem 34-jährigen Fahrer war eine deutliche Alkoholisierung anzumerken, teilen die Beamten mit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ferner wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholmissbrauchs.