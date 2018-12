Fahrer rast mit 100 durch Stederdorf

Mit Tempo 100 ist ein Fahrer am Freitag durch die Dieselstraße gerast. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Der Landkreis hatte im Rahmen seiner Verkehrssicherheitsarbeit an dem Tag in den Vormittagsstunden eine Geschwindigkeitskontrolle vorgenommen. Die Messstelle ist geprägt von vielen Grundstücksein- beziehungsweise -ausfahrten zu Geschäften, teilte der Landkreis am Montag mit. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 einzuhalten, sei daher extrem wichtig. Das Vergehen des Verkehrssünders sei laut Bußgeldkatalog mit einer Geldstrafe von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot belegt. Da von vorsätzlichem Verhalten auszugehen sei, dürften sich die Sanktionen im Bußgeldverfahren noch erhöhen, heißt es.

