50 Bürger kommen zusammen beim lebendigen Adventskalender

Mit heißem Glühwein und leckeren Schmalzbroten startete der lebendige Adventskalender am Samstagabend in Bettmar. Schon von weitem war dabei das lodernde Holz am Lagerfeuer zu bestaunen. Organisiert hatte das Treffen mit rund 50 Bürgern der Verein „Firma fast Alles“ mit acht Mitgliedern im Alter...