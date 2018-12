Mit einer Barkasse geht es zur „Elphi“

46 Landfrauen sind kürzlich nach Hamburg gefahren. Das Organisationsteam der Landfrauen Peine-Nord hatte ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. So gab es in der „Schweiz“ des Miniaturwunderlandes Schokolade, Fisch in einem portugiesischen Lokal, einen Spaziergang am Hafen, einen...