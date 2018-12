Unbekannte Diebe sind am Dienstag in eine Wohnung in Peine eingebrochen.

Unbekannte Täter sind am Dienstag in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr in eine Wohnung in der Kommerzienrat-Meyer-Allee in Peine eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, gelangten die Diebe über eine aufgebrochene Balkontür in die Wohnung.

Sie durchsuchten die Räume und klauten Bargeld, Schmuck und eine Spielekonsole. Die Schadenshöhe beträgt rund 1000 Euro. pop