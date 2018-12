Einbrecher sind in der Waldenburger Straße unterwegs

Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch in der Waldenburger Straße in Peine sind der Polizei Peine am Mittwoch gemeldet worden. Die taten ereigneten sich zwischen 11.30 und 19 Uhr. Laut Polizeibericht hatten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Täter an einem Reihenhaus versucht, die Haustür aufzubrechen. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, das Haus zu betreten. Der Schaden mit 300 Euro angegeben. An einem zweiten...