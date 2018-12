Das Gericht stellt Prügel mit Fleischklopfer nach

Für die Prügelattacke am 11. Dezember 2017 auf einen polnischen Bauunternehmer aus Peine muss der 37-jährige Angeklagte in Haft. Das Landgericht Hildesheim verurteilte den Mann am Donnerstag wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu einer dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe. Zur...