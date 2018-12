Bei einem Einsatz in Peine ist am Montag ein Polizist verletzt worden (Symbolbild).

Peine. In Peine verletzt sich ein Mann durch ein Messer. Als die Polizei kommt, verhält er sich so aggressiv, dass er überwältigt werden muss.

Ein Mann hat sich an Heiligabend mit einem Messer selbstverletzt. Der Mann verweigerte eine Behandlung durch den Rettungsdienst und verhielt sich dabei so aggressiv, dass die Polizeibeamten ihn fesselten. Dabei trat der Mann zu und traf einen 23-jährigen Polizisten am Kopf.

Nachdem die Verletzungen des Mannes vor Ort behandelt waren, brachten ihn die Einsatzkräfte ins Klinikum Peine. Zudem leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung ein.