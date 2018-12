Randale, Einbrüche und Schlägereien im Kreis Peine

An Heiligabend kam es gegen 21.25 Uhr in Hohenhameln zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 37 und 39 Jahren, bei der sich die Männer gegenseitig leicht verletzten. Das berichtet die Polizei. Der Grund der Schlägerei ist laut Polizei noch unklar.

Bei der Personenüberprüfung stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige mit Haftbefehl gesucht wird, da er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Die Beamten brachten den Mann daher umgehend in die Justizvollzugsanstalt. Darüber hinaus leitete die Polizei gegen beide Beteiligten ein Ermittlungsverfahren ein.

Ohne Grund im Crazy Daisy zugeschlagen

In der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag ist in der Diskothek Crazy Daisy in Peine ein 21-Jähriger von einem Unbekannten durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben des 21-jährigen Opfers soll der Unbekannte plötzlich und ohne erkennbaren Grund ihn geschlagen haben, berichtet die Polizei. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt.

Einbruch in Büroräume

Zwischen dem 23. Dezember und Heiligabend sind Unbekannte in eine Sozialeinrichtung in der Straße Am Amthof in Peine eingebrochen. Die brachen laut Polizei auch mehrere Zwischentüren auf und entwendeten einen Laptop und einen Beamer. Laut Polizei beträgt der Schaden rund 1000 Euro.

Unbekannte zerkratzen Auto

In der Nacht zu Heiligabend ist laut Polizei in Wehnsen ein auf einem Grundstück abgestellter Renault Kangoo beschädigt worden. Der oder die Unbekannten zerkratzen das Fahrzeug auf der gesamten Beifahrerseite, wobei sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursachten.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Jugendliche Einbrecher erbeuten Sekt und Mehl

Am 23.. Dezember sind zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren gegen 13:40 Uhr in Ilsede, Am Kalischacht, in das Büro eines dort ansässigen Betriebes eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Zeugen beobachteten die Tat, stoppten die beiden Heranwachsenden und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten diverse Einbruchwerkzeuge und die Beute: zwei Flaschen Sekt und drei Pakete Mehl. Nachdem die Polizei die Personalien festgestellt und eine erste Befragung durchgeführt hatten, übergaben sie die beiden Nachwuchs-Einbrecher den Eltern. Die 14-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs.

Acht Keller aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind im Maschweg in Peine in einem Mehrfamilienhaus insgesamt 8 Keller aufgebrochen und durchsucht worden. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen neben diversen Werkzeugen auch weitere Gegenstände, die noch nicht alle fest stehen, da bisher auch noch nicht alle Eigentümer ermittelt werden konnten. Die bisher bekannte Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 1000 Euro.

Baumumrandung angezündet

Am Sonntag, gegen 6:15 Uhr, kam es in Vechelde, Berliner Straße, auf dem dortigen Schulhof zum Brand einer Kunststoffumrandung, die um einen dortigen Baum angebracht gewesen war. Laut Polizei wurde das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen vorsätzlich gelegt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Mit Softairwaffe Autos und Passantin beschossen

Ein 20-Jähriger hat am Sonntag auf der Alten Landstraße in Dungelbeck mit einer Softair-Pistole auf vorbeifahrende Autos und eine zufällig vorbeikommende 32-Jährige geschossen. Das berichtet die Polizei. Die Beamten trafen den Mann in einer Wohnung an, aus der er kleine Plastikkugeln verschoss. Die Frau wurde dabei nicht getroffen.

Die Polizei stellte die Waffe des Mannes sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Über die Gründe konnte der 20-Jährige laut Polizei keine plausible Antwort geben.

Vandalismus in Edemissen und Ilsede

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Edemissen auf einem Grundstück eine Formzypresse aus dem Boden gerissen . Zudem rissen Unbekannte eine Weihnachtsbeleuchtung ab. Die Täter schleiften die Zypresse rund 100 Meter weit die Straße herunter und ließen sie dann liegen. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Ebenfalls in Edemissen wurde am Sonntag in der Zeit von 18:15 Uhr bis 19:45 Uhr im Alten Kirchweg ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Hier beschädigten Unbekannte den linken Außenspiegel eines VW Golf. Schaden: rund 250 Euro.

In Ilsede demolierten Unbekannte in der Nacht zu Heiligabend an der Straße Ilseder Hütte eine Bushaltestelle. Laut Polizei schlugen die Täter sämtliche Scheiben ein. Schaden: etwa 10.000 Euro.

Mit 2,5 Promille auf dem Mofa unterwegs

Am 23. Dezember kontrollierte die Polizei in Ölsburg einen 57-jährigen Mofa-Fahrer. Die Beamten bemerkten, dass der Mann offenbar betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. eng