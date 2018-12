Fahrzeug prallt bei Clauen gegen einen Baum

Der 33 alte Mann fuhr nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 6.50 Uhr in seinem Mazda von Harsum in Richtung Clauen. In der langgezogenen Rechtskurve sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe zwei Leitpfosten überfahren. Beim Gegenlenken habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei quer über die Fahrbahn geschleudert und schließlich gegen einen Baum rechts neben der Fahrbahn geprallt. Durch den Aufprall sei der...